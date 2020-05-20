دار الفتوى: التماس هلال شهر شوال بعد غروب الجمعة

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أعلن دار الفتوى أنه: “يجري التماس هلال شهر شوال لعام 1441 هجرية بعد غروب شمس يوم الجمعة الواقع في التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك الموافق 22 أيار الجاري2020م”

وسوف “يؤدي مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان صلاة وخطبة عيد الفطر السعيد عند الساعة السادسة والربع صباح يوم العيد في مسجد خاتم الأنبياء والمرسلين محمد الأمين صلى الله عليه وسلم في وسط بيروت مع مراعاة الإجراءات الطبية التي اعلن عنها في بيانات سابقة. وسيعتذر المفتي دريان عن تقبل التهاني بالعيد”.

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