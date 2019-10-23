“دموعك دموعنا”.. فيديو “الجندي الباكي” يأسر قلوب اللبنانيين

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تداول مغردون لبنانيون فيديو مؤثر لجندي لبناني يبكي، بعد وقت قصير من اصطدام الجيش بالمتظاهرين في بعض المناطق بسبب غلقهم للطرق.

وتحركت قوات الجيش اللبناني الأربعاء لفتح العديد من الطرق الرئيسية في بيروت وغيرها من المدن، فيما وقعت اشتباكات في بعض الأماكن مع عدد من المتظاهرين الذين أغلقوا الشوارع خلال الأسبوع الماضي.

وانتشر الآلاف من عناصر الجيش في بيروت وضواحيها وصيدا والطيرة جنوب البلاد من أجل فتح الطرق المغلقة.

وشهدت ضاحية ذوق مصبح بجبل لبنان اشتباكات بين قوات الجيش ومتظاهرين بعد أن تمكنت عناصر الجيش من فتح الطريق المؤدي للعاصمة لكن أغلقه المتظاهرون مرة أخرى بعد ذلك.

وأصدر الجيش بيانا منذ قليل قال فيه إنه يقف إلى “جانبكم (المتظاهرون) في مطالبكم الحياتية المحقة، وهو ملتزم حماية حرية التعبير والتظاهر السلمي بعيدا عن إقفال الطرق والتضييق على المواطنين واستغلالكم للقيام بأعمال شغب.”