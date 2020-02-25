دول الخليج: على الحكومة اللبنانية الاستجابة للشروط قبل المساعدات

تنتظر دول مجلس التعاون الخليجي من لبنان خطوات عملية، سياسية وإصلاحية لتقديم المساعدات التي تنتشله من مأزقه.

اذ أكدت مصادر ديبلوماسية لـ”السياسة” الكويتية، أن “المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي، تنتظر من لبنان خطوات عملية، سياسية وإصلاحية لتقديم المساعدات التي تنتشله من مأزقه”،

مشددة على أن “هذه المساعدات ما عادت تقدم بالسهولة التي قد يتصورها البعض، وإنما هناك شروط على الحكومة اللبنانية الاستجابة لها، قبل التفكير بالحصول على مساعدات عربية ودولية، باعتبار أن المجتمع الدولي والدول المانحة، ينتظرون أفعالا حسية، لكي يبادروا إلى مساعدة لبنان الذي عليه أن يساعد نفسه أولاً قبل أي أمر آخر”.