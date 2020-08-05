رئيس المجلس الشيعي الأعلى: لكشف ملابسات ما حدث ومعاقبة المسؤولين

رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الإمام الشيخ عبد الأمير
رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الإمام الشيخ عبد الأمير

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دعا رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان “اللبنانيين إلى التضامن والتكافل الاجتماعي في مواجهة تداعيات الكارثة الكبرى التي أصابت اللبنانيين في أرواحهم وممتلكاتهم، فالجميع مطالبون بتجنيد أنفسهم لإنقاذ إخوانهم وأهلهم المنكوبين جراء هذه الفاجعة، وعلى أصدقاء لبنان واشقائه ان يقفوا مع لبنان في هذه النكبة”.

وطالب “الحكومة بتكثيف تحقيقاتها وكشف ملابسات ما حدث ومعاقبة كل متسبب ومسؤول عن هذه الكارثة، واعتبار الضحايا شهداء الوطن”.

وقدم تعازيه الحارة إلى ذوي الشهداء الابرياء، سائلا المولى أن “يتغمدهم برحمته الواسعة، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل، وأن يحفظ لبنان وشعبه من كل اذى وشر”.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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