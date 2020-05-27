رئيس بلدية المرج: بشفاء المصاب عبد المعين محمد حرب تكون البلدة بلا إصابات

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أعلن رئيس بلدية المرج في البقاع الغربي منور الجراح في تصريح، انه “بعد اتصالات مع وزارة الصحة العامة والدوائر المعنية، تم تأكيد شفاء المصاب عبد المعين محمد حرب الذي خضع لأكثر من فحص وأتت كل النتائج سلبية، وبذلك تكون بلدة المرج صفر إصابات”.

وكرر الجراح الطلب من الاهالي “الابقاء على كل إجراءات الوقاية داخل البلدة وخارجها حفاظا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم”، داعياً الى “تعزيز فكرة التباعد الاجتماعي والالتزام بالتعاميم الصادرة عن البلدية وعن وزارة الصحة العامة”.

وشدد على “أهمية افادة البلدية عن أي حالة مشتبه فيها من اجل احتواء الوضع الصحي”، منوها بجهود ومتابعة وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن وفريق الوزارة وجهود خلية الازمة في البلدة.