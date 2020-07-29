رئيس بلدية دير انطار: نظمنا محاضر ضبط بالمخالفين والفيروس ليس مزحة

نظمت بلدية دير انطار الجنوبية محاضر ضبط في حق عدد من سكان البلدة “لعدم التزامهم ارتداء الكمامات ولعدم التزام بعض المواطنين الوافدين من الخارج الإرشادات الصحية والوقائية التي تهدد سلامة أهل البلدة والجوار إنفاذا لقرارات المجلس الاعلى للدفاع الصادرة عن مجلس الوزراء”.

وأعلن رئيس البلدية قاسم حجيج ان “البلدية نظمت عشرات محاضر الضبط للمخالفين الذين لم يلتزموا الحجر الصحي اضافة تحرير محاضر ضبط في حق المقاهي والمطاعم التي لم تلتزم القوانين للحد من تفشي فيروس كورونا، نظرا الى الواقع الصحي المتردي والمستجد وتزايد اعداد الحالات الايجابية للمصابين بفيروس كورونا”.

وشكر “كل الذين ساهموا في توفير وتقديم فحوص ال pcr لاهالي البلدة ولا سيما ابن البلدة علي قاسم حجيج الذي قدم 150 فحصا على نفقته، بالتعاون مع وزارة الصحة التي أجرت تلك الفحوص، والتي جاءت جميعها سلبية بعد ثبوت 3 اصابات وافدة من افريقيا”.

وقال: “ان كورونا ليس مزحة ويجب عدم الاستهتار واتباع الارشادات والتعليمات”.

واشار الى ان “شرطة البلدية بمؤازرة القوى الامنية بدأت بمراقبة الوضع الداخلي في البلدة واتخاذ التدابير القانونية اللازمة لقمع المخالفات وان البلدية لن تتهاون مع أحد مهما علا شأنه, وانها في الدفاع الاول عن الاهل ولن تألو جهدا في الحفاظ على حياة الناس وصحتهم لانها من أولوياتنا”، محذرا من “التجمع في الساحات وارتياد المطاعم وعدم احترام مسافات التباعد (الجسدي) والتزام قرارات مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للدفاع بإرشادات وزارةالصحة للحد من تفشي فيروس كورونا لان البلدية لن تقف مكتوفة تجاه المخالفين والمخلين بحياة أهلنا وناسنا في بلدتنا وفي وطننا لبنان”.