رئيس بلدية عبرا تسلم 300 قسيمة شرائية وفحوصات PCR في المحال التجارية الخميس

عبرا
عبرا

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عقد رئيس بلدية عبرا إيلي مشنتف اجتماعاً اليوم في مقر البلدية، ضم عضو لجنة الطوارئ عمر العتر ومدير جمعية “أهلنا” رشيد حمتو، تخلله استلام 300 قسيمة شرائية من الجمعية ضمن الحملة التي نظمتها البلدية لدعم سكان البلدة في مواجهة جائحة كورونا.

وتوزع يومي الجمعة والسبت على عائلات تم اعتماد أسمائها ضمن مسح اجتماعي قامت به البلدية بالتعاون مع المجتمع الأهلي.

وأعلن مشنتف اثناء اللقاء، عن “الحملة المجانية لفحوصات لـPCR بالتعاون مع الجامعة اللبنانية الاميركية LAU ستجرى غداً الخميس.

وتستهدف أصحاب محال وعاملين في مراكز تجارية في البلدة من ملاحم، حلاقين، سوبر ماركت وافران، ضمن الخطة الوقائية التي اعتمدتها البلدية لضمان سلامة الأهالي”.

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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