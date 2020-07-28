رئيس بلدية عمشيت: إقفال الكورنيش البحري أمام ممارسة الرياضة على الأرصفة العامة

أعلن رئيس بلدية عمشيت أنطوان عيسى في بيان “إقفال الكورنيش البحري في عمشيت أمام ممارسة الرياضة على الأرصفة العامة، اعتبارا من السادسة من صباح اليوم الثلثاء 28/7/2020 ولغاية منتصف ليل يوم الاثنين 10/8/2020 وذلك استنادا إلى المرسومين الرقم 6198 تاريخ 15/03/2020 والرقم 6665 تاريخ 17/07/2020 (التعبئة العامة)، وبناء على المذكرة التطبيقية الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي بتاريخ 27/072020 تحت الرقم 76/أ.م./2020”.

أضاف: “يمنع بشكل قاطع الولوج إلى كل الشواطىء العامة كما يمنع وقوف السيارات على طول الكورنيش البحري باستثناء التي يتواجد أصحابها في الأكشاك أو المطاعم أو أي من المؤسسات السياحية المذكورة في الفقرة “ج” من البند الثاني”.

وأعلن أن “عناصر الشرطة البلدية ستقوم بتطبيق مضمون المذكرة عبر تسطير محاضر ضبط في حق جميع المخالفين، ومالكي السيارات التي تتواجد مركونة على طول الكورنيش وكافة الفسحات التي تؤدي إلى الشواطىء العامة”.