رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس: نضع نصب أعيننا حماية كل قطاعات الإنتاج

هنأ رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، في بيان اليوم السبت، بعيد الفطر المبارك، راجيا من الله أن “يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات والبحبوحة وراحة البال” .

وقال، “نحن في الغرفة نضع نصب أعيننا حماية كل قطاعات الإنتاج، لأننا بذلك نحمي شعبنا وأهلنا، ويدنا ممدودة للجميع من أجل مناقشة كل المشاكل والسعي لإيجاد الحلول الناجعة التي تعيد دورة الحياة الى طبيعتها”.

وختم: “من طرابلس الكبرى ذات التاريخ العريق والمستقبل الواعد، والتي نعول عليها في إعادة بناء لبنان والنهوض به، كل عام ومدينتنا ولبناننا واقتصادنا وعملتنا بخير”.