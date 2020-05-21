رئيس مصلحة الزراعة في عكار: لتوسيع المساحات المخصصة للزراعات العلفية

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قام رئيس مصلحة الزراعة في محافظة عكار طه مصطفى يرافقه رئيس المركز الزراعي في العبدة مخلص بوكدل بزيارة إلى مزرعة “غرين ويدج” في خراج بلدة القليعات في سهل عكار حيث كان باستقبالهم مدير المزرعة حنا كسبر والمهندس مروان سابا اللذان اطلعا مصطفى على مساحة المزرعة المقدرة بنحو 300 هكتار من الاراضي الزراعية، ونوع الزراعات التي تزرع وهي بمجملها زراعات لنباتات واعشاب علفية.

وبحث بسبل تطوير هذا القطاع بالنسبة لتربية الماشية والسعي لتحقيق اكتفاء ذاتي على هذا الصعيد والإستغناء عن الأعلاف المستوردة التي أصبح سعرها باهظا.

واكد المصطفى “توصيات وتوجيهات وزير الزراعة الدكتور عباس مرتضى، والمدير العام المهندس لويس لحود ووقوفهما دائما مع المزارع وخاصة مزارعي عكار”.

وقال، ان “المصلحة وضمن الخطة الوطنية لوزارة الزراعة لتطوير قطاع تربية الماشية، سيتم اجراء مسح واحصاء ميداني لحجم هذا القطاع في محافظة عكار، واجراء مقارنة ومقاربة مع المساحات الزراعية المخصصة للزراعات العلفية، والسبل الكفيلة لتوسيع رقعتها بما يضمن انتاج يسد الاحتياجات المحلية، ويوفر على المربين دفع كلفة الاعلاف المستوردة”.

واكد على “التعاون التام بين المصلحة والمزارعين خاصة في ظل هذا الظرف الاقتصادي والمالي الصعب، وبما يؤمن المساعدة للمزارعين، لتمكينهم من الاستمرار والنهوض بالزراعة العكارية على كافة مستوياتها، ومساهمتها بالاقتصاد العام على المستوى الوطني”.