أخبار لبنان

رسائل تطمين أميركية الى لبنان

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

كشفت مصادر دبلوماسية لـ”الجمهورية” أنّ لبنان تبلّغ رسائل تطمين اميركية، الا تصعيد للوضع في الجنوب، وانّ هناك اتجاهاً نحو إجراء مفاوضات جدّية في موضوع ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

واضافت، ان “الاميركيين طلبوا من الاسرائيليين وقف الاشغال في الحقول النفطية (في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان او القريبة منها) موقتاً، افساحاً في المجال أمام المباحثات وعدم تصعيد الوضع”.

المزيد من الأخبار

باسيل يتراجع عن الدعوى ضد رشيد جنبلاط

واشنطن تدين لبنانيا بالانتماء إلى حزب الله والتخطيط لهجمات‏

واكّدت المصادر، انّ “الاميركيين مهتمون بألّا يؤثر ما يجري في المنطقة إضافة للنزوح السوري، على الوضع في لبنان، خصوصاً من الناحية الامنية، ويسألون عن الحلول الممكن طرحها لإعادة النازحين إلى بلادهم”.

 

المصدر الجمهورية

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار لبنان

تصعيد أميركي إيراني.. و”حزب الله” تحت مجهر واشنطن

أخبار لبنان

الموازنة إلى الأسبوع المقبل؟

أخبار لبنان

ترسيم الحدود… لبنان موحّد وتسهيل أميركي

أخبار لبنان

باسيل يحصر مخصصات النواب

أخبار لبنان

تحذير أميركي شديد للبنان

أخبار لبنان

بالصور: فتح نعش البطريرك صفير وتصويره مع لقطات قريبة للوجه.. ما الأسباب وراء ذلك ؟