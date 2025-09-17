الأربعاء 25 ربيع الأول 1447 ﻫ - 17 سبتمبر 2025 |
ريفي: بيروت ستبقى عصيّة على التشويه والإختزال

منذ 42 دقيقة
آخر تحديث: 17 - سبتمبر - 2025 4:57 مساءً
النائب أشرف ريفي

قال النائب أشرف ريفي في بيان عبر “إكس” إن: «صخرة الروشة رمز وطني جامع وليست مساحة لفئوية مرفوضة، وهي ليست مجرد معلَم طبيعي بل وجه بيروت ولبنان ورمز يعتز به كل اللبنانيين».
وتابع ريفي: «نرفض بشكلٍ قاطع أي محاولة لاستعمالها لترويج شعارات أو مواقف لا يقبلها أهل العاصمة ولا تعبّر عن هويتها الجامعة».

وأضاف: «إن من اعتدى سابقاً على تمثال الرئيس الشهيد رفيق الحريري يحاول اليوم إعطاء صخرة الروشة لوناً فئوياً مرفوضاً، لكن بيروت ستبقى عصيّة على التشويه والإختزال».

وكان قد أعلن مسؤول وحدة الأنشطة الإعلامية في “حزب الله” الشيخ علي ضاهر أن «سيتمّ في 25 أيلول إضاءة صخرة الروشة في بيروت بصورتي السيديْن الشهيديْن، عند الساعة الخامسة من بعد الظهر حتى السابعة، يرافقها فعاليات بحرية».

