زفاف يتحول إلى مأتم في طرابلس!

تحول حفل زفاف إلى ليلة دامية، عندما نشب شجار عائلي مساء السبت في منطقة أبي سمراء بمدينة طرابلس، أثناء “زفة عرس”.

وفي التفاصيل، لدى نزول العروس من منزل ذوييها وأثناء وصول فرقة الزفة المسؤولة على إدارة الاحتفال في الشارع، حيث مبنى العروس السكني، قرر شقيق العروس أن تصعد معه في سيارته لنقلها.

ورفض في هذه اللحظات شقيق العريس ما طلبه شقيق العروس فوقع الخلاف الذي تحول إلى شجار، وتطوّر لاحقا الأمر الى إطلاق نار نتج عنه سقوط قتيل، وهو شقيق العروس، ويدعى م.ب.

وطوقت القوى الأمنية المنطقة وبدأت بالإجراءات والتوقيفات والتحقيقات اللازمة، وسط معلومات عن أشخاص متوارية عن الأنظار وتخوف من تطور الإشكال.