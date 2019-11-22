أخبار لبنان

بالصورة: زوجة الشيخ بهاء رفيق الحريري تنشر صورة جديدة له بمناسبة عيد إستقلال لبنان

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نشرت السيدة حسناء أبو سبعة الحريري صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي انستغرام.

وظهر في الصورة الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري إلى جانب أولاده وليد وشهد بهاء الدين رفيق الحريري وهم يرفعون علم لبنان احتفالاً بعيد إستقلال لبنان

الجدير بالذكر أن الشيخ بهاء احتفل بعيد إستقلال لبنان إلى جانب عائلته خلال قضاء اجازة في العاصمة البريطانية لندن.

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وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم السيدة حسناء بنشر صور لزوجها بهاء الدين رفيق الحريري, حيث نشرت في وقت سابق صورة له وهو إلى جانب ابنته.

وكانت شائعات عدة انتشرت في الآونة الأخيرة تحدثت عن عودة الشيخ بهاء إلى لبنان وتحديداً العاصمة بيروت.

إلا أن الإعلامي اللبناني جيري ماهر نفى تلك الروايات من خلال حسابه على تويتر.

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Happy Lebanese Independence Day 🇱🇧

A post shared by Hassnah Abousabah Hariri (@hassnahhariri) on

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