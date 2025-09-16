زيارة البابا المقبلة.. لبنان بعد تركيا!

تجري التحضيرات لزيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى تركيا ولبنان في أواخر تشرين الثاني، وفق مصادر فاتيكانية نقلت خبرها وكالة “فرانس برس”، لتكون هذه أول رحلة خارجية له منذ توليه المنصب.

وتأتي الزيارة على مرحلتين، تبدأ بتركيا للمشاركة في احتفالات إحياء الذكرى الـ1700 لانعقاد مجمع نيقية، أحد أبرز الأحداث في تاريخ المسيحية. وأكد متحدث باسم بطريركية القسطنطينية المسكونية أن البطريرك برثلماوس الأول وجه دعوة للبابا لحضور احتفالات عيد اعتلاء العرش البطريركي في 29 تشرين الثاني بمدينة إسطنبول، إضافة إلى دعوته لمرافقته إلى إزنيك في اليوم التالي لإحياء ذكرى انعقاد مجمع نيقية الأول.

ثم ينتقل البابا إلى لبنان، حيث من المتوقع أن تستغرق الزيارة أقل من أسبوع بين أواخر تشرين الثاني ومطلع كانون الأول، دون الإعلان عن تفاصيل رسمية حتى الآن. وكان البابا قد أعلن في تموز نيته زيارة تركيا.