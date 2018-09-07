سارقا المصرفين في بعلبك سلما نفسيهما الى شعبة المعلومات

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“الحاقا لبلاغنا السابق الصادر بتاريخ 6/9/ 2018 والمتعلق بضبط المبلغ المالي المسروق في بعلبك بالتاريخ ذاته، وبعد تضييق الخناق على السارقين من قبل شعبة المعلومات ، قاما بتسليم نفسيهما الى الشعبة المذكورة، وهما و.م (مواليد 1974 لبناني ) وم.خ (مواليد 1971 لبناني)، والتحقيق جار باشراف القضاء المختص”.

وكانت قوى الأمن الداخلي قد أعلنت في وقت سابق، أنه “بعد تضييق الخناق على سارقَي أموال المصرفين واسترجاع الأموال المسروقة، قاما بتسليم نفسيهما الى شعبة المعلومات ، وهما كل من اللبنانيين و.م(1974)و م.خ(1971)”.

المصدر الوكالة الوطنية للاعلام