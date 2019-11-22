أخبار لبنان

سامي كليب يستقيل من “الميادين”… انسجاماً مع قناعاتي

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يبدو أن الخلافات داخل المؤسسات الإعلامية “الممانعة” للثورة تتفاقم، إذ بعد سلسلة الاستقالات في صحيفة الأخبار، أعلن اليوم، الصحافي سامي كليب، عبر “فيسبوك”، استقالته من محطة “الميادين”.

وقال، عبر فيسبوك، “انسجاماً مع أفكاري وقناعاتي وضميري، استقلت اليوم من قناة الميادين متمنياً لها دوام التقدم والنجاح”.

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كليب الذي حاور أخيراً رئيس الجمهورية ميشال عون في حلقة مباشرة على الهواء مع الصحافي في جريدة الاخبار نقولا ناصيف، مؤيد للثورة اللبنانية، وتلقى انتقادات عدة، باعتباره طرح أسئلة استفزازية على الرئيس. وهي الحلقة التي أشعلت نبض الثورة، وجعلت المتظاهرين يجتاحون المناطق ويقطعون الطرقات.

وقبل اعلان استقالته، نشر كليب على صفحته عبر “فيسبوك”، مقالاً له تحت عنوان “الثورات تتوسع… وكذلك إسرائيل”.

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