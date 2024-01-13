سانشو العائد يساهم في انتصار دورتموند على دارمشتاد

تغلب بروسيا دورتموند خامس الترتيب 3-صفر على مضيفه دارمشتاد المتذيل السبت ليبدأ العام الجديد بشكل رائع حيث قدم جيدون سانشو تمريرة حاسمة في عودته إلى الفريق المنتمي لوادي الرور بعد انتقاله على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد.

وغادر لاعب منتخب إنجلترا نحو مانشستر يونايتد في أغسطس آب 2021 بعد أربع سنوات مع دورتموند، لكنه فشل في الحصول على مكان أساسي وشارك في ثلاث مباريات فقط هذا الموسم بعد دخوله في خلاف مع المدرب إريك تن هاج.

لكنه ظهر في حالة جيدة مع فريقه حيث حقق دورتموند فوزه الأول في خمس مباريات بالدوري الألماني بعد استئناف المسابقة عقب عطلة شتوية استمرت ثلاثة أسابيع.

وتقدم الفريق الزائر في الدقيقة 24 بعد انطلاقة فردية رائعة من جيمي بينو-جيتنز، انتهت بتسديدة منخفضة من يوليان براندت.

وتماسك دورتموند لأكثر من ساعة صنع فيها دارمشتاد عدة فرص واقترب من التسجيل بضربة رأس من لوكا فايفر في الدقيقة 63 تصدى لها الحارس جريجور كوبل بعد رد فعل رائع.

وحسم دورتموند المباراة في الدقيقة 76 عندما أرسل سانشو، الذي حل بديلا في الدقيقة 55، الكرة إلى زميله البديل ماركو رويس ليسجل بسهولة.

وجعل يوسف موكوكو النتيجة 3-صفر بتحرك جيد داخل منطقة الجزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويحتل دورتموند المركز الخامس برصيد 30 نقطة متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن رازن بال شبورت لايبزيج رابع الترتيب، الذي خسر 1-صفر على أرضه أمام أينتراخت فرانكفورت. ويتصدر باير ليفركوزن الترتيب وله 45 نقطة.