ستاندرد اند بورز ترفع تصنيف لبنان طويل الأجل بالعملة المحلية إلى Ccc

منذ 14 دقيقة
ستاندرد اند بورز

ستاندرد اند بورز

رفعت وكالة “ستاندرد آند بورز” تصنيف لبنان طويل الأجل بالعملة المحلية إلى مستوى CCC مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما أبقت على تصنيف الدين طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند مستوى SD (التخلف الانتقائي).

وأوضحت الوكالة أن النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف العملة المحلية تعكس توقعات بعدم حدوث تغييرات جوهرية في المدى القريب، لكنها حذرت في الوقت نفسه من استمرار مخاطر تخلف لبنان عن سداد الدين المحلي، في ظل ضغوط الإنفاق، ومحدودية الوصول إلى الأسواق، وضعف الإدارة والحوكمة.

كما أشارت إلى أن هذه المخاطر تتفاقم بفعل قيود السيولة في النظام المصرفي المحلي، إضافة إلى بيئة اقتصادية أقل دعماً، مؤكدة أنها لا تتوقع إحراز أي تقدم ملموس في ملف إعادة هيكلة الديون في الأجل القريب.

    المصدر :
  • رويترز

