ستّ رحلات لـ”الميدل إيست” اليوم تعيد لبنانيين من الخارج

يستمرّ طيران الشرق الأوسط بإجلاء المواطنين والمغتربين اللبنانيين من الخارج، ضمن المرحلة الثالثة التي وضعتها الحكومة اللبنانية لإعادتهم و المستمرة حتى الرابع والعشرين من الشهر الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر، وصول ست رحلات اليوم الى المطار، ثلاث منها من المملكة العربية السعودية، بحيث تصل عند الثانية من بعد الظهر رحلة من الرياض، ثم من جدة عند الثالثة، تليها رحلة من الدمام عند الرابعة.

كذلك ستصل مساء اليوم رحلات من العاصمة الفرنسية- باريس عند السادسة، ومن ابو ظبي عند التاسعة، والرحلة الاخيرة ستكون من دبي عند العاشرة مساء.

اشارة إلى أن رحلات اليوم ستقل المسافرين الذين أجروا فحوصات PCR قبل توجههم الى لبنان، على ان تتخذ الإجراءات والتدابير المتبعة من قبل الطاقم الطبي التابع لوزارة الصحة العامة والاجهزة المعنية في المطار.