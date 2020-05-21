ست رحلات لطيران الشرق الاوسط تصل إلى المطار بعد الظهر

تصل بعد ظهر اليوم 6 رحلات لشركة طيران الشرق الأوسط، والتي تنقل على متنها المزيد من اللبنانيين الراغبين بالعودة من الخارج، ضمن خطة الإجلاء التي وضعتها الحكومة اللبنانية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر ان تصل الى المطار اولى هذه الرحلات عند الثانية والنصف من بعد الظهر آتية من الدوحة، ثم تصل عند الثامنة مساء طائرة من باريس، تليها عند التاسعة والثلث مساء واحدة من كازابلانكا في المغرب، وعند الحادية عشرة ليلا من لاغوس، على ان تصل عند الألى والـ 35 دقيقة من بعد منتصف الليل طائرة آتية من لندن وعند الثالثة والربع من فجر الجمعة طائرة آتية من لوساكا في زامبيا.

يذكر أن ركاب رحلات لاغوس ولوساكا أجروا فحوص PCR قبل إتمام اجراءات الصعود الى الطائرات المتوجهة الى بيروت، في حين أن ركاب رحلات الدوحة، باريس، كازابلانكا ولندن لم يخضعوا مسبقا لهذا الإجراء، وبالتالي سوف يتم اجراء فحص PCR لكل منهم فور وصولهم الى المطار من قبل الفريق الطبي المختص الذي يتابع هذه المهمة بكل دقة.

كما ان رحلتي باريس ولندن سوف تنقل على متنهما ايضا ركابا من الذين انتقلوا اليها من الولايات المتحدة الأميركية وكندا واميركا الجنوبية.