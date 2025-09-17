الأربعاء 25 ربيع الأول 1447 ﻫ - 17 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سرقة سوبرماركت في تعلبايا.. هل لديك معلومات عن الجاني؟

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 17 - سبتمبر - 2025 7:30 مساءً
A A A
طباعة المقال

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختصّ، صورة شخص مجهول الهويّة أقدم بتاريخ 02-06-2025 على الدّخول إلى سوبرماركت في بلدة تعلبايا، وسرق من داخلها أموالًا وبضائع قُدِّرت قيمتها بـ5،000 دولار أميركي.

لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة من الذين تعرّفوا إليه، أو يعرفون شيئًا عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بمفرزة زحلة القضائيّة على أحد الرَّقمين: 807063-08 – 806523-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات. علمًا بأنّ كل من يساهم في إعطاء أيّ معلومة يبقى اسمه طيّ الكِتمان، وفقًا للقانون.

    المزيد من أخبار لبنان

    قنابل مضيئة في سماء الجنوب
    المشهد يتكرر.. قنبلة مضيئة تُلقى بين ميس الجبل وحولا
    جلسة لمجلس الوزراء
    هل اقتربت موازنة 2026 من الحسم؟ إليكم مقررات الحكومة
    وزير الاعلام بول مرقص
    مرقص بعد جلسة الحكومة: الموازنة اقتربت من خواتيمها والعمل مستمر حتى الإنجاز الكامل

    الأكثر قراءة

    غارات إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان. الأناضول
    تصعيد محتمل على جبهة لبنان.. مؤشرات مقلقة في الأفق!
    الرئيس جوزاف عون
    خطاب الرئيس خرج عن التقليد
    12 جريحا ودمار هائل بغارة على مبنى في النبطية
    في حصيلة أولية.. 12 جريحاً ودمار هائل بالغارة الإسرائيلية على مبنى بالنبطية