سرقة سوبرماركت في تعلبايا.. هل لديك معلومات عن الجاني؟

لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة من الذين تعرّفوا إليه، أو يعرفون شيئًا عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بمفرزة زحلة القضائيّة على أحد الرَّقمين: 807063-08 – 806523-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات. علمًا بأنّ كل من يساهم في إعطاء أيّ معلومة يبقى اسمه طيّ الكِتمان، وفقًا للقانون.