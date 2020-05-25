سعد: قرار إقفال شركتي الاسمنت في شكا والهري سيضعنا أمام كارثة اجتماعية كبيرة

رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي سعد، في بيان، أن “أي قرار باقفال شركتي إسمنت السبع وهولسيم في شكا والهري، سيضعنا أمام كارثة اجتماعية كبيرة نتيجة خسارة أكثر من 1200 موظف وعامل لمصدر رزقهم وعيش عائلاتهم، إضافة الى إصابة الصناعة اللبنانية وقطاع إنتاج الاسمنت إصابة بالغة لا بل قاتلة، مع ما لذلك من تأثير سلبي على قطاع البناء المتعثر أصلا على أمل تحفيزه لا خنقه”.

وأضاف: “في انتظار خطة تنظيم قطاع المقالع والكسارات التي نحن في أمس الحاجة إليها، ندعو مجلس الوزراء والوزارات المعنية إلى العمل فورا على استصدار مهلة استثنائية لمقلعي شركتي السبع وهولسيم فقط، وذلك لحماية لقمة عيش كل عامل وموظف لديها إنما بشروط بيئية مشددة لحماية بيئة مناطقنا”.

وختم سعد: “نحن ضد أي فوضى في عمل المقالع والكسارات، وعلى الحكومة إقرار خطة لتنظيم وضبط فوضى هذا القطاع الذي فتك ونهش ثروتنا الطبيعية والبيئية، لكي نتمكن من حماية قطاع الاسمنت ومصدر عيش العمال والموظفين والحفاظ على ثروتنا الطبيعية والبيئية وعلى صحة أهلنا أيضا والحد من التلوث”.