سفارة فرنسا: مساعداتنا تصل من دون أي عائق إلى لبنان

أعلنت سفارة فرنسا إرسال مساعدات فرنسية إلى لبنان بعد انفجار الرابع من آب في مرفأ بيروت، مؤكدة أنّ المساعدات الفرنسية على لبنان حتى هذا النهار من دون أي عائق.

وجاء في بيان السفارة: “منذ الساعات الأولى للانفجار في مرفأ بيروت، حشدت فرنسا كل طاقاتها من أجل مساعدة لبنان واللبنانيين. تتوالى المساعدات الفرنسية على لبنان حتى هذا النهار من دون أي عائق. تم إنشاء جسر جوي حقيقي بين البلدين مع وصول طائرة فرنسية على الأقل يوميا إلى لبنان. تنقل هذه الطائرات بشكل خاص أدوية ولقاحات ومساعدات غذائية كما وتنقل خبراء في القطاعات التي حددها لبنان وفقا لاحتياجاته. ستبقى فرنسا صاغية إلى حاجات لبنان وستواصل تقديم المساعدات الضرورية للبنانيين”.