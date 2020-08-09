سلام لـ”صوت بيروت انترناشونال”: نطالب بتحقيق دولي ومن مصلحة “حزب الله” الموافقة إذا كان بريئاً!

أكد رئيس تحرير صحيفة اللواء صلاح سلام في مقابلة مع “صوت بيروت انترناشونال” ان “الرئيس حسان دياب اعلن وفاة الحكومة الا انه اجل دفنها لمدة شهرين”

وعن استقالات الوزراء اعتبر ان “العدد لم يعد له اهمية لانه من الناحية المعنوية والسياسية من الاهمية بمكان استقالات الوزراء، فهي ككرة الثلج معرضة لان تزيد يوماً بعد الاخر، فضلا عن ان هذه الاستقالات تؤكد ان قاعدة الحكم بدأت تهتز من الاسفل وليس الاعلى لان سياسة المكابرة والانكار لا تزال معتمدة، ومع كل استقالة هناك حجر تدحرج من بنيان الهرم السياسي بالتالي سنصل الى مكان نجد فيه الحكم اصبح في حالة انهيار خلال بضعة ايام او اسبوع او اكثر”.

وعما ان كان الرئيس الفرنسي قد اطلق رصاصة الرحمة الدولية على هذه الحكومة؟ اجاب سلام “هناك فرق بين حكومة سياسية وحدة وطنية كما كان يحصل سابقاً وهي تجربة فاشلة، وبين حكومة انتقالية تمثل كل الاطراف اللبنانية، فالحكومة الانتقالية قد لا تكون سياسية”.

“كلن يعني كلن” بالنسبة لسلام “لا تحصل بكبسة زر، كون لا يوجد انقلاب عسكري، اول خطوة استبعاد السياسيين انفسهم، وهم طبقة فاسدة اوصلوا البلد الى الافلاس ومسلسل الازمات الحالية، وفي ذات الوقت يتم التمهيد لانتخابات نيابية على قانون جديد وبآفاق سياسية جديدة تمهد لتغيير بنيوية السلطة الحالية”.

وعن الانتخابات النيابية المبكرة اجاب “ممكن اذا استقالت الكتل المعارضة الكبيرة والمستقلين، لكن ظروف الاستقالة لم تنضج بعد. شرعية مجلس النواب اصبح مشككاً بها بعد الانفجار والغضب الشعبي الذي رأينا نموذجا منه في الامس، في حين لم يجتمع مجلس النواب ولم يقر اي خطة للانقاذ ولدعم المتضررين”.

وعن المؤتمر الدولي لدعم بيروت اعتبر” الرئيس ماكرون اعلن ان اي مساعدات ستأتي الى الشعب لن تسلم الى الحكومة، بالتالي واضح ان منظومة الحكم الحالية لا تتمتع بصفة داخلية وخارجية وصفتها انها فاسدة، وهناك قرار دولي بأن اي مساعدة ستصل الى الشعب عبر منظمات المجتمع المدني”.

وعن مطالب نزع سلاح “حزب الله” علّق سلام “عندما تنتهي هذه المرحلة وتبدأ المرحلة الانتقالية يمكن القول ان لبنان يستطيع تنظيم السياسة الدفاعية وقرار الحرب والسلم وموضوع سلاح حزب الله، لكن قبل المرحلة الانتقالية طرح هذا الموضوع يضع العربة امام الحصان، ما يعني تعطيل اي مسار انقاذي للبلد، فقرار سلاح الحزب ليس داخلي بل اقليمي، وعبر تسوية اقليمية دولية كبرى في المنطقة”.

واعتبر أن ” ليست كل خيارات حزب الله في السياسة الداخلية صائبة، بدءا من اعلانه مخيم نهر البارد خطاً احمراً الى 7 ايار 2008 الى الشعارات التي رفعها امين عام الحزب حسن نصر الله عندما بدأت الثورة: لا استقالة للحكومة، لا استقالة للمجلس النيابي، لا استقالة لرئيس الجمهورية والنتيجة استقالت الحكومة”.

وعن نجاح الثوار في تحقيق مطالبهم اكد أن “لا شيئاً مستحيل في لبنان، كنا نستبعد اخراج الوجود الفلسطيني والجيش السوري والاحتلال الاسرائيلي من الجنوب والبقاع الغربي، وبين ليلة وضحاها حصلت كل المستحيلات في اطار الممكن”.

وعن الانفجار الرهيب، واعلان وزير الداخلية استقالته خلال خمسة ايام ان لم ينته التحقيق علّق” حسب توقيته لم تنته بعد، التحقيقات في مثل هذه القضية معقدة لا يمكن ان تنتهي في خمسة ايام”، وعن الذي ادى الى تفجير نترات الامونيوم شرح ” فرضية تلحيم العمال باب العنبر سخيفة والمفرقعات اسخف، نحن امام عملية تخريبية كبيرة، قد يكون حصل خطأ داخلي بالتعاطي مع موجودات العنبر بشكل او باخر وادى الى هذا الانفجار من خلال وجود مواد متفجرة اخرى الى جانب نترات الامونيوم التي نسبتها 34 ونصف والتي هي معروفة عالميا انها نسبة متفجرة، وهي تستعمل فقط في صنع المتفجرات والصواريخ والقنابل النووية الصغيرة”.

لكن ماذا تفعل هناك؟ اجاب” وجودها فيه التباس كبير لذلك نطالب بتحقيق دولي ” هل يمكن ان يقبل “حزب الله” بذلك؟ اجاب “موافقة الحزب لمصلحته اذا كان بريئاً في كل ما ينسب اليه”.

وعن الذي يحصل في شوارع بيروت من قبل الثوار اعتبر سلام انه “يحمل عدة رسائل للداخل والخارج، سواء باحتلال الوزارات او تعليق المشانق في ساحة الشهداء، كل هذه التطورات رسمت مسار المرحلة المقبلة فضلا عن ان المؤتمر الدولي لدعم لبنان حدد وجهة الاحداث المقبلة” مؤكداً ان “اعادة اعمار ما دمرته السياسات الفاسدة هو الشباب”.