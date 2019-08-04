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شدياق: إحياء الوصاية وتركيع الحريري لعب بالنار

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كتبت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق عبر “تويتر”. وقال، “الضفدع الذي يريد أن يكون بحجم الثور! غريب أن يعتقد أي كان أنه أكبر من وطنه وأن مصير الحكومة مرتبط به! نشوة كاذبة لأداة تعطيل البلد!

إحياء الوصاية، التلاعب بالقضاء، نسف الطائف، تركيع الحريري هو لعب بالنار. استشعار فائض القوة لتصفية حسابات وسياسة التطويع لن ينجحا”. وأرفقت التغريدة بوسم: #14_آذار_لن_تُطوى.

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المصدر موقع القوات اللبنانية

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