أخبار لبنان

شدياق: بري مع إحالة جميع القضايا إلى “العدلي”

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أكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق لـ”اللواء” بعد زيارتها رئيس المجلس ان بري يعمل ايضاً على ايجاد المخارج للأزمة لأنه يملك علاقات طيبة مع كل الاطراف ويمكنه تقريب وجهات النظر، مشيرة الى “ان الرئيس بري من الاطراف التي تؤيد احالة جميع القضايا المتعلقة بإحداث الجبل الى المجلس العدلي، اسوة ببقية الفرقاء السياسيين، بينما هناك فريق سياسي واحد يتمسك بإحالة حادثة قبرشمون فقط الى المجلس العدلي”.

وقالت، لكن المهم ايجاد الصيغة التي يمكن ان تُطرح فيها القضية على مجلس الوزراء من دون اثارة مشكلة داخل المجلس.

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وتساءلت شدياق لمصلحة من تجميد البلد وتعطيل مصالح الدولة والناس بسبب حادث امني يمكن معالجته عبر القضاء؟ وأضافت، “نحن مع اعادة الحركة الى البلد لأنه لم يعد يحتمل حالة شلل، والتشبث بالاراء لتثبيت الموقف او تكبير الحجم هو في هذه المرحلة نوع من الانانية وضد مصلحة البلد”.

 

المصدر اللواء

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