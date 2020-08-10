شركة متفجرات في موزمبيق لـCNN: شحنة نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت كانت تخصنا

أعلنت شركة موزمبيق لصناعة المتفجرات لـCNN أن شحنة نترات الأمونيوم التي تسببت في انفجار مرفأ بيروت، كانت تخص الشركة.

وقال المتحدث باسم الشركة إن الشحنة التي صادرتها السلطات اللبنانية، قبل سنوات، كانت في طريقها من جورجيا إلى موزمبيق “لكنها لم تصل”.

وأوضح المتحدث باسم الشركة، والذي رفض الكشف عن اسمه نظرا لحساسية موقفه، أن الشحنة التي كانت مخصصة لصناعة متفجرات لشركات التعدين في موزمبيق، تمت مصادرتها واحتجازها في ميناء بيروت منذ حوالي 7 سنوات.

وقال المتحدث لـCNN: “يمكننا تأكيد ذلك، نعم لقد طلبنا الشحنة. هذه هي الشحنة الوحيدة التي لم تصل. هذا ليس شائعا. إنه ليس شائعًا على الإطلاق. عادة عندما تقدم طلبًا لأي شيء تشتريه، فليس من الشائع أنك لا تحصل عليه. هذه الشحنة ليست كشحنة فقدت في البريد، إنها كمية كبيرة”.