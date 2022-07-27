الأربعاء 28 ذو الحجة 1443 ﻫ - 27 يوليو 2022 |
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شيا: نحن هنا لهذا السبب

منذ ساعة واحدة
السفيرة الأميركية دوروثي شياالفرنسية

السفيرة الأميركية دوروثي شيا

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أشارت السفيرة الأميركية دوروثي شيا إلى أنّه “يجب البدء بإعادة الثقة لدى اللبنانيين في القطاع المالي والاقتصادي، أما الامر الثاني المهم فهو تأمين الطاقة لتكون ارخص وانظف وتأمين الكهرباء للمدارس والمستشفيات والمصانع والخطوة الثانية هي العمل على اصلاحات ترضي البنك الدولي”.

وأضافت شيا، في كلمة ألقتها من جمعية الصناعيين: “يجب ألا يخسر لبنان أي وقت للقيام بإصلاحات، لا سيما أمام البنك الدولي”، مشدّدةً على أنّ “الإصلاحات ليست فقط لصندوق النقد، إنما هي للبنان أيضاً”.

كما دعت شيا إلى “إجراء الانتخابات الرئاسية في وقتها”، وقالت: “نحن هنا لندعم الواجبات الدستورية”.

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