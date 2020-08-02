صدور نتائج مخالطي الحالة الإيجابية في أميون

كورونا
كورونا

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أعلنت بلدية أميون، في بيان، أنه “في ظل الارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا، في كورتنا الحبيبة، يهمنا التأكيد أن البلدية على متابعة حثيثة لجميع المخالطين، للحالات الإيجابية في البلدة والجوار، لناحية الحجر المنزلي ومعاودة الفحص بعد مرور أسبوع”.

وأوضحت أن “نتائج فحصوصات PCR المخالطين لحينها، أتت جميعها سلبية، والبلدية سبق وأعلنت عن الحالة الإيجابية الوحيدة لتاريخه، وهي بصحة جيدة، وتتلقى العناية اللازمة، ونحن على ثقة بتفهمكم وحرصكم والتزامكم بكافة الإجراءات، من أجل المحافظة على صحتكم”.

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