الخميس 15 ذو القعدة 1445 ﻫ - 23 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صندوق النقد: الإصلاحات في لبنان غير كافية

منذ 7 دقائق
صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي

A A A
طباعة المقال

أكّد صندوق النقد الدولي أن الإصلاحات الاقتصادية في لبنان غير كافية للمساعدة في انتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية.

وقال إرنستو راميريز ريجو رئيس بعثة الصندوق التي تزور لبنان في بيان إن “أزمة اللاجئين المستمرة في لبنان والقتال مع إسرائيل على حدوده الجنوبية وتسرب تبعات الحرب في غزة تؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي بالفعل”.

وأشار إلى أن الصراع “أدى إلى نزوح عدد كبير من الأشخاص وتسبب في أضرار للبنية التحتية والزراعة والتجارة في جنوب لبنان. وإلى جانب تراجع السياحة، فإن المخاطر العالية المرتبطة بالصراع تتسبب في قدر كبير من الضبابية التي تخيم على التوقعات الاقتصادية”.

ولفت إلى أن “الإصلاحات المالية والنقدية التي نفذتها وزارة المالية اللبنانية والبنك المركزي، والتي شملت خطوات منها توحيد أسعار الصرف المتعددة لليرة اللبنانية واحتواء تراجع قيمة العملة، ساعدت في تقليل الضغوط التضخمية”، غير أنه قال إنه يتعين بذل المزيد من الجهود إذا أراد لبنان تخفيف أزمته المالية.

وأضاف “هذه التدابير السياسية لا ترقى إلى ما هو مطلوب ليتسنى التعافي من الأزمة. لا تزال الودائع المصرفية مجمدة، والقطاع المصرفي غير قادر على توفير الائتمان للاقتصاد، إذ لا تتمكن الحكومة والبرلمان من إيجاد حل للأزمة المصرفية”.

وتابع “التعامل مع خسائر البنوك مع حماية المودعين إلى أقصى حد ممكن والحد من اللجوء إلى الموارد العامة الشحيحة وبطريقة مجدية ماليا ويمكن التعويل عليها أمر لا غنى عنه لوضع الأساس للتعافي الاقتصادي”.

    المزيد من أخبار لبنان

    ع. م. (من مواليد عام 1990، لبناني)
    توقيف شخص يبيع تذاكر وهمية لحضور مباريات كرة السلة
    محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي
    المكاوي أوضح تحضيرات هيئة رعاية شؤون الحج: الأمور سائرة في الاتجاه الصحيح
    الحدود اللبنانية الجنوبية
    صيفٌ ساخن.. وانتخاب رئيس قبل نهاية حزيران؟

    الأكثر قراءة

    الفنان ريان
    بفيديو مؤثر.. ريان يعلن إصابته بالسرطان
    ميشال عون وجبران باسيل
    عون لباسيل: "طوّل بالك على آلان"
    عناصر من الجيش اللبناني قرب شاحنة مسدسات مهربة
    صور.. الجيش اللبناني يكشف تفاصيل شاحنة المسدسات المهربة