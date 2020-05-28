“صندوق النقد” نحو مجاراة الحكومة للأرقام الواردة في خطة المصارف إثر التباين فيها
على مستوى فضيحة التباين في الأرقام بين خطتي الحكومة والمصارف والتي أضعفت موقف لبنان الرسمي خلال مفاوضاته مع صندوق النقد، أكدت مصادر معنية بهذا الملف لـ”نداء الوطن” على وجوب الإسراع في حسم هذه الجدلية.
ولفتت إلى أنّ “الأمور باتت متجهة نحو مجاراة الحكومة للأرقام الواردة في خطة المصارف بعدما تبيّن عدم واقعية الأرقام التي ضمّنتها في خطتها”.
وأشارت إلى أنّ “الهوة بدأت تضيق بين الخطتين والمقاربات للأرقام صارت متقاربة باعتبار ذلك المدخل الإلزامي الوحيد لإقناع صندوق النقد بجدية الحكومة اللبنانية في معالجة الأزمة”.