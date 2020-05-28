“صندوق النقد” نحو مجاراة الحكومة للأرقام الواردة في خطة المصارف إثر التباين فيها

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على مستوى فضيحة التباين في الأرقام بين خطتي الحكومة والمصارف والتي أضعفت ‏موقف لبنان الرسمي خلال مفاوضاته مع صندوق النقد، أكدت مصادر معنية بهذا ‏الملف لـ”نداء الوطن” على وجوب الإسراع في حسم هذه الجدلية.

ولفتت إلى أنّ “الأمور ‏باتت متجهة نحو مجاراة الحكومة للأرقام الواردة في خطة المصارف بعدما تبيّن عدم ‏واقعية الأرقام التي ضمّنتها في خطتها”.

وأشارت إلى أنّ “الهوة بدأت تضيق بين الخطتين ‏والمقاربات للأرقام صارت متقاربة باعتبار ذلك المدخل الإلزامي الوحيد لإقناع صندوق النقد ‏بجدية الحكومة اللبنانية في معالجة الأزمة‎”.