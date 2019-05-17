صورة: جدل بسبب شرب النائبة اللبنانية السنية رولا الطبش القهوة في نهار رمضان

عادت النائبة السنية عن تيار المستقبل التابع لرئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، رولا الطبش، إلى واجهة مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان.

وظهرت الطبش، أمام وسائل الإعلام أثناء تقديم العزاء برحيل البطريرك مار نصرالله بطرس صفير من الصرح البطريركي في بكركي (البطريركية الانطاكية السريانية المارونية) وهي تشرب القهوة في نهار رمضان.

وانتشرت صورة النائبة بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، واختلفت وجهات النظر والآراء حولها.

واعتبر عدد من مستخدمي مواقع التواصل أن من واجب النائبة، التي تمثل الطائفة السنية في البرلمان اللبناني، أن تحترم حرمة شهر رمضان بغض النظر من موقفها من الصيام.

فقال وسام الديك: “رولا الطبش انتخبت عن المقعد السني بالبرلمان وليس عن المقعد العلماني. صحيح هي حرة أن تصوم أو أن تفطر ولكن يجب عليها أن تستتر كما أمر الله وأن تحترم حرمة هالشهر والناس التي أوصلتها إلى البرلمان والناس اللي عّم ينتقدوا لهم الحق أن ينتقدوا لم نكون ببلد علماني مش ببلد طائفي”.

وفي رد على تغريدة مدافعة عن الطبش، قال عادل عبد الكريم مراد: “هلق ربنا سبحانه وتعالى لم يفرض قصاص دنيوي على من لا يصوم ولكن مثل ما بتعرفي عنا في لبنان نظام طائفي وهذه الطبش تمثل طائفة معينة في البرلمان بقى كان لازم تحترم مشاعر الناس يلي بتمثلهم ولكن إذا ما احترمت أمر ربها سبحانه بدها تحترم أهل السنة التي تمثلهم في البرلمان”.

وخلص وسام إلى القول: “للأسف أصبح اختيار آل الحريري للمرشحين خاطئ على عكس سياسة الحريري الأب. بالأمس أخطاء من ديما جمالي واليوم رولا الطبش. نحن مع تمثيل المرأة بدون أدنى شك ولكن هناك سيدات سنية موزونة ومرموقة. هذه الممارسات تدل على انتهاء السياسة الحريرية وحبه من شارعه”.

رولا الطبش انتخبت عن المقعد السني بالبرلمان وليس عن المقعد العلماني صحيح هي حرة ان تصوم او ان تفطر ولكن يجب عليها ان تستتر كما امر الله وان تحترم حرمة هالشهر والناس اللتي اوصلتها الى البرلمان والناس اللي عّم ينتقدو لهم الحق ان ينتقدو لم نكون ببلد علماني مش ببلد طائفي — wissam al deek (@wissam_deek) May 16, 2019

هلق ربنا سبحانه وتعالى لم يفرض قصاص دنيوي على من لا يصوم ولكن مثل ما بتعرفي عنا في لبنان نظام طائفي و هذه الطبش تمثل طائفة معينة في البرلمان بقى كان لازم تحترم مشاعر الناس يلي بتمثلهم ولكن اذا ما احترمت امر ربها سبحانه بدها تحترم اهل السنة التي تمثلهم في البرلمان — عادل عبد الكريم مراد (@mourad_adel) May 16, 2019

للاسف اصبح اختيار ال الحريري للمرشحين خاطىء على عكس سياسة الحريري الاب. بالامس اخطاء من ديما جمالي و اليوم رولا الطبش. نحن مع تمثيل المراءة بدون ادنى شك و لكن هناك سيدات سنية موزونة و مرموقة. هذه الممارسات تدل على انتهاء السياسة الحريرية و حبه من شارعه — Wissam (@Wissam373365) May 16, 2019

وفي المقابل رفض آخرون الحملة التي تعرضت لها النائبة رولا الطبش، فقالت الإعلامية اللبنانية ديما صادق على حسابها على تويتر: “بدك تحاسب النائب اللي انتخبته حاسبه على أدائه التشريعي، على إذا نفذ وعوده الانتخابية. حياته وطقوسه الشخصية ما حدا اله معها! وإذا أنت منتخبها لتطبيق شريعة السنة فكنت ما تنتخبها من الأول لإنها مش محجبة، مش الحجاب فريضة؟ الدين شأن خاص! كل التضامن مع رولا الطبش”.

وقالت فاطمة أرجا: “لما الشعب بيعرف يحاسب المسؤول عن مشاريعه الإنمائية بس وقتا منقدر نبني بلد، خلصونا من هالجدل البزنطي لأن ما حدا بيتحاسب عن حدا كل إنسان دينه لنفسه، للتذكير، إنتخبتوها لتمثلكن سياسيا وليس دينيا”.

وعلقت جيني على الحملة بالقول: “صائمة أو فاطرة هي حرّة وهيدا قرار شخصي”.

بدك تحاسب النائب اللي انتخبته حاسبه على أدائه التشريعي، على اذا نفذ وعوده الانتخابية . حياته و طقوسه الشخصية ما حدا اله معها !و اذا انت منتخبها لتطبيق شريعة السنة فكنت ما تنتخبها من الاول لانها مش محجبة ، مش الحجاب فريضة ؟ الدين شأن خاص ! كل التضامن مع رولا الطبش . — Dima (@DimaSadek) May 16, 2019

~لما الشعب بيعرف يحاسب المسؤول عن مشاريعه الإنمائية بس وقتا منقدر نبني بلد..!

خلصونا من هالجدل البزنطي لأن ما حدا بيتحاسب عن حدا كل إنسان دينه لنفسه.

للتذكير: إنتخبتوها لتمثلكن سياسيا" وليس دينيا" 🙄#رولا_الطبش — FAtma Arja (@arja_fatma) May 16, 2019

صائمة أو فاطرة هي حرّة وهيدا قرار شخصي. #رولا_الطبش — Jenny (@Jenny57249851) May 16, 2019

النائبة المثيرة للجدل

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تثير فيها النائبة رولا الطبش الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان.

فقد تعرضت الطبش في وقت سابق لانتقادات واسعة بعد مشاركتها في طقس مسيحي أثناء حضورها قداسا للمحبة والسلام في بيروت.

ولم يكن دخول جارودي الكنيسة ما أثار غضب الناشطين عبر مواقع التواصل في ذلك الوقت، والذين رأوا أنّ من الطبيعي مشاركة المسلمين للمسيحيين في مناسبات اجتماعيّة، ومشاركة المسيحيين للمسلمين في مناسباتهم الخاصة.

لكنّ الأمر المفاجئ بالنسبة لهم هو تقدم الطبش إلى الكاهن، لكن الكاهن لم يناولها القربان بل اكتفى بوضع الكأس على رأسها، علمًا أنّ هذا الأمر من الطقوس التي يتبعها المسيحيون حصرًا.

المصدر: بي بي سي