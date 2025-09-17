صور تبوح بالألم والأمل.. "الريجي" تحتفي بوجوه المزارعين

افتُتح مساء اليوم في قصر الأونيسكو معرض “منشر صور” الذي تنظّمه إدارة حصر التبغ والتنباك (الريجي)، لعرض الصور الفائزة في مسابقة التصوير الفوتوغرافي بعنوان “وجوهن بتحكي”، برعاية وزير المالية ياسين جابر ممثلاً بالمدير العام للوزارة جورج معراوي.

حضر الافتتاح ممثلون عن وزارات الزراعة والثقافة ورئاسة الجمهورية، إلى جانب شخصيات رسمية وثقافية وأكاديمية.

فاز بالجوائز الأولى كل من: محمد لوباني (3000 دولار)، أحمد حريري (2000 دولار) ومحمود سليمان (1000 دولار).

وأكد معراوي أن “الريجي” أصبحت نموذجاً في الصمود والتنمية المستدامة، مشيراً إلى دورها في رفد الخزينة العامة ودعم المزارعين.

من جهته، دعا رئيس “الريجي” ومديرها العام ناصيف سقلاوي إلى الوقوف دقيقة صمت على أرواح 49 مزارع تبغ استشهدوا في القرى الحدودية خلال العدوان الأخير، مشدداً على أن المزارعين تمسّكوا بأرضهم رغم النزوح والخطر.

وأوضح سقلاوي أن المؤسسة دعمت المزارعين بخطوات عملية شملت تأمين بدائل لآلاف النازحين منهم، رفع أسعار المحاصيل بنسبة 24%، تقديم مساعدات مالية، وافتتاح مراكز تسلّم جديدة في مناطق آمنة.