طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية اقلت عددا من العاملات الاثيوبيات الى اديس ابابا

طائرة
طائرة

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أقلت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية بعد ظهر اليوم الخميس، عددا من العاملات الاثيوبيات اللواتي يعملن في لبنان، الى اديس ابابا.

وتولى الفريق الطبي التابع لوزارة الصحة العامة في المطار قياس درجة حرارتهن وتزويدهن بالتعليمات الضرورية اثناء السفر.

واشترطت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية على العائلات التي تود ترحيل العاملات لديهن حجز فندق لهن في أديس أبابا بالدولار الأميركي لمدة 14 يوما، وهي مدة الحجر الصحي بسبب انتشار فيروس كورونا، مما شكل عائقا امام ترحيل اعداد كبيرة منهن الى بلدهن.

واقتصر عدد المسافرات اليوم على العشرات منهن كما قالت العائلات اللواتي أوصلن تلك العاملات الى المطار بعد ظهر اليوم، على الرغم من انهن كن بالمئات في مكاتب الحجز.

المصدر صوت بيروت إنترناشونال الوكالة الوطنية للإعلام
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