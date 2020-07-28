طراف بعد لقائه الراعي: سأنقل موقفه عن مبدأ الحياد إلى بروكسل وسفراء الاتحاد الأوروبي

البطريرك الراعي في يستقبل رالف طراف
البطريرك الراعي

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف، وتم خلال اللقاء الأوضاع الراهنة التي يمر بها لبنان.

بعد اللقاء، قال طراف: “تشرفت اليوم بزيارة صاحب الغبطة الذي أطلعني على الصعاب التي يمر بها لبنان، وتطرقنا خصوصا إلى ضرورة إجراء إصلاحات جذرية للنهوض بالدولة والخروج من الأزمة الاقتصادية من جديد. كما أطلعني غبطته على مفهوم ومبدأ الحياد الذي ينادي به، والذي يتشابه كثيرا مع نظرتنا للبنان.

وبدوري، سأقوم بنقل هذا الموقف وهذه الصورة الى السلطات المختصة في بروكسل والى سفراء الاتحاد الأوروبي في اجتماعنا الدوري الذي سنتطرق فيه الى موضوع حياد لبنان”.

تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

شاهد أيضاً

وهّاب لـ”صوت بيروت انترناشونال”: على دياب أن يُقدم للبلد أو ليرحل

تعميم من المدير العام للطيران المدني إلى شركات الطيران والخدمات الأرضية

التحكم المروري: قطع السير على جسر الرينغ بالاتجاهين

قطع السير على تقاطع المدينة الرياضية