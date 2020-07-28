طراف بعد لقائه الراعي: سأنقل موقفه عن مبدأ الحياد إلى بروكسل وسفراء الاتحاد الأوروبي

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف، وتم خلال اللقاء الأوضاع الراهنة التي يمر بها لبنان.

بعد اللقاء، قال طراف: “تشرفت اليوم بزيارة صاحب الغبطة الذي أطلعني على الصعاب التي يمر بها لبنان، وتطرقنا خصوصا إلى ضرورة إجراء إصلاحات جذرية للنهوض بالدولة والخروج من الأزمة الاقتصادية من جديد. كما أطلعني غبطته على مفهوم ومبدأ الحياد الذي ينادي به، والذي يتشابه كثيرا مع نظرتنا للبنان.

وبدوري، سأقوم بنقل هذا الموقف وهذه الصورة الى السلطات المختصة في بروكسل والى سفراء الاتحاد الأوروبي في اجتماعنا الدوري الذي سنتطرق فيه الى موضوع حياد لبنان”.