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طرق زحلة قب الياس جديتا سعدنايل وتعلبايا مقطوعة

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لطرق عند مستديرة زحلة ومفترق قب الياس وجديتا وسعدنايل وتعلبايا، ما زالت كلها مقطوعة بالسواتر الترابية. وقد امضى المحتجون ليلتهم داخل الخيم التي نصبت على الطرقات، في حين فتحت الطريق الفرعية في كسارة سعدنايل بعد ان اقفلت يوم امس بالسواتر الترابية والدواليب.

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ويجد موظفو المؤسسات الحكومية وسرايا زحلة صعوبة في الوصول الى مراكز عملهم، فيما امتنعت المدارس والمعاهد الخاصة والرسمية في زحلة عن فتح ابوابها.

وتستمر التظاهرات في البلاد لليوم العشرين على التوالي، وسط شلل شبه تام في الحركة، ويطالب المتظاهرون بالإسراع في عملية التكليف ثم تأليف حكومة من الاختصاصيين.​

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