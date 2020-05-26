طقس صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل غداً

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس غدا الاربعاء صافيا إجمالا الى قليل الغيوم مع ارتفاع درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل دون تعديل يذكر على الساحل، مع ارتفاع بنسبة الرطوبة.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس ربيعي مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الجمعة حيث يتقلب تدريجا. معدل الحرارة لشهر أيار هو بين 18 و 27 درجة على الساحل.

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال و في الداخل ودون تعديل يذكر على الساحل بحيث تقارب معدلاتها الموسمية وانخفاض في نسبة الرطوبة.

الأربعاء: صاف اجمالا الى قليل الغيوم مع ارتفاع درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل دون تعديل يذكر على الساحل مع ارتفاع بنسبة الرطوبة.

الخميس: قليل الغيوم مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة خاصة على الجبال و في الداخل.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 17 الى 26 درجة، فوق الجبال من 13 الى 25 درجة، في الداخل من 13 الى 30 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

– الانقشاع: جيد اجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 70%.

– حال البحر: منخفض الموج. حرارة سطح الماء: 24 درجة.

– الضغط الجوي: 762 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس:5,31 ساعة غروب الشمس: 19,40 .