عقوبات أميركية جديدة على حزب الله

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أشارت مصادر لبنانية مواكبة لزيارة وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل الى بيروت، الى ان هيل “أعرب عن قلق واشنطن من أنشطة إيران وحزب الله في لبنان وسوريا، كونها تزعزع الاستقرار”، مشيرة إلى أنه “بدا أن هناك تلويحاً بعقوبات جديدة على إيران وحزب الله ومن يمتّ لهما بصلة”، في أحدث موقف تصعيدي أميركي ضد الحزب في لبنان، وتلويح بحزمة جديدة من العقوبات.

وقالت المصادر، في حديث الى “الشرق الأوسط”، “أبلغ هيل من التقاهم في معرض الحديث عن العقوبات الأميركية على إيران، أن طهران، بفعل العقوبات، تعاني من كساد في نفطها، حيث لا تستطيع أن تسوّق ثلثي إنتاجها من النفط”.

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وأشارت المصادر إلى واشنطن ستوجه دعوة إلى لبنان لحضور المؤتمر الدولي في بولندا المزمع عقده في 13 و14 شباط المقبل المختص ببحث ملف إيران، وأعلن عنه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأسبوع الماضي، لافتة إلى أن المؤتمر “سيتضمن أكبر حشد عربي ودولي وإقليمي بوجه إيران وحزب الله”.

 

المصدر الشرق الاوسط

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