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عقوبة مسلكية بحق القاضية غادة عون

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أصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ،بعد تصرف النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، عقوبة مسلكية بحقها سنداً للمادة 16 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ،وقد أبلغ القرار من وزير العدل وهيئة التفتيش القضائي.

وقد عدّد قرار العقوبة المخالفات المسلكية المرتكبة من قبلها والتي ضربت فيها القواعد القانونية وقواعد المناقبية.

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كما أصدر عويدات تعميما الى المدير العام لقوى الأمن الداخلي والأمن العام بعدم مخابرتها في القضايا المطروحة أمامهم ،وبالتالي مخابرة المحامي العام المناوب في جبل لبنان أو النائب العام التمييزي في القضايا الهامة.

وكان النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات عقد بعيد تسلمه مهامه إجتماعا” للمدعين العامين الاستئنافيين في بيروت والمحافظات والمدعي العام العسكري تقرر فيه التنسيق في نقاط عدة لم تلتزم بها بحسب مصادر قضائية وإتخاذ قرارات من دون التنسيق مع القاضي عويدات باعتباره رأس النيابات العامة.

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