عكر: لا نقبل الاعتداء على كرامة أي مواطن

غرّدت وزيرة الدفاع زينة عكر عبر حسابها في “تويتر”: “نحن لا نقبل ابداً أن يعتدى على كرامة اي مواطن فكيف على كرامة طبيب في وقت خدمته في مستشفى وطالبت باتخاذ الاجراءات التأديبية اللازمة لحفظ كرامة الطبيب، والمستشفى، وعدم تكرار حوادث كهذه تحت أي ظرف”.

وفي تغريدة ثانية، قالت: “الأخبار التي يتم تداولها حينا حول تعيين محافظ بيروت وأحيانا حول مواضيع أخرى لا قيمة لها، وتعبر عن نفسية مروجيها. معيب ونحن في هذه الأزمة المصيرية، أن تكون العقول والألسنة مشغولة بشائعات سخيفة. “أغفر لهم يا أبتاه…”.