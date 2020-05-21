عكر: مرسوم التشكيلات أحيل في أقل من 5 أيام إلى مجلس القضاء الاعلى

وزيرة الدفاع زينة عكر
وزيرة الدفاع زينة عكر

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أوضحت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينا عكر أن مرسوم التشكيلات القضائية تمت إحالته في أقل من 5 أيام إلى مجلس القضاء الأعلى.

وقالت عكر عبر “تويتر”، “توضيحا للوقائع، إن المرسوم الذي أحيل إلى وزيرة الدفاع بخصوص التشكيلات القضائية لإبداء الرأي تمت إحالته في أقل من 5 أيام إلى مجلس القضاء الأعلى بواسطة وزيرة العدل لتخفيض العدد بالكاد المحدد قانونا وهو 12 بدلا من 18 والوزيرة بانتظار استلام المرسوم”.

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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