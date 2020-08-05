#علقوا_ المشانق… مطالبة بمحاكمة المتسببين بانفجار بيروت

علقوا المشانق
علقوا المشانق

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#علقوا_ المشانق وسم تصدر الترند على “تويتر” بعد وقوع الانفجارين اللذين هزا بيروت في الامس، وما تسببانه من خسارة اكثر من مئة شهيد و4000 جريح، عدا عن الدمار الهائل الذي اصاب العاصمة في مشهد لم يشهد له لبنان مثيلا عبر التاريخ، حيث طالب اللبنانيون بمحاكمة المتسببين بالانفجارين واخذ حق الضحايا الذين سقطوا.

 

رواد موقع “تويتر” طالبوا بمحاكمة كل المسؤولين الذين كانوا في مناصبهم خلال فترة دخول شحنة “نترات الأمونيوم” وكل المسؤولين عن الملف منذ ذلك الوقت حتى اليوم، وضرورة عدم افلاتهم من العقاب المستحق ومحاسبة كل من ساهم في وصول بيروت لهذه الحالة.

منهم من كتب ” طبعتم ذاكرة جماعية سوداء كاملة المعالم في ذهن جيل بكامله انتم العار ثم العار ثم العار” و”ما بدنا مساعدات انسانية وطبية ، بدنا الدول يساعدونا نقبع هالمجرمين اللي مكمشين بكراسين وحاكمينا”، و” المسؤول الأول والأخير عن خراب لبنان هو حزب السلاح والمخدرات والإرهاب حزب الشيطان السرطاني الذي دمر بيروت ودمشق وبغداد وصنعاء وسيقضي على كل العواصم العربية ان لم يتم استئصاله سريعاً.” و” #علقوا_المشانق عليكم أن تدفعوا ثمن حرقات قلوب الأمهات ورعب الأطفال”.

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