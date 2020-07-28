عملية خطف منصور شاهين أضاءت على الأعمال المافياوية على الحدود اللبنانية- السورية

من داخل منزله في بلدة الطفيل خطف منصور شاهين منذ عدة أيام، أهالي البلدة الحدودية، قطعوا الطريق الدولية قبل ثلاثة ايام عند مفرق بلدة الأنصار، مطالبين بكشف مصيره المجهول واطلاق سراحه.

وبحسب معلومات صحفية يتم تداولها، فإن حسن د، وهو سوري مجنّس لبنانياً منذ ستة أشهر مع عصابة مسلحة من السوريين عمدوا إلى خطف شاهين على خلفية السطو على منزله وأرضه وكثيرين من البلدة، بعد إدعائه بأنه إبتاعها من مصرف لبنان المركزي كونها تعود للمصرف، علماً أن محافظ بعلبك الهرمل كان قد استصدر وثيقة إحالة إلى قوى الامن الداخلي تقضي بوقف عمليات الجرف وإقتلاع الأشجار، إلا أن حسن لم يقم بوقف الاعمال .

وتؤكد المعلومات الصحفية ان الشبهات تثار حول ممارسة حسن أعمالاً مافياوية غير آبه بأحد، ويستبيح الحدود بظل قانون قيصر، فمن يقف خلفه؟! وهل يعمل على إنشاء أنفاق بين لبنان وسوريا؟!