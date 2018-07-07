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عودة 450 لاجئًا الى سوريا

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في إطار متابعة موضوع النازحين السوريين الراغبين بالعودة إلى بلداتهم قامت المديرية العامـة للأمن العـام إعتبـارًا مـن صباح اليوم السبت وبالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR وحضور مندوبيها بتأمين العودة الطوعية لـثلاثمئة وسبعة وسبعين نازحًا سوريًا من مخيمات عرسال إلى سوريا.

وقد واكبت دوريات من المديرية العامة للأمن العام النازحين الذين انطلقوا بسياراتهم وآلياتهم الخاصة اعتبارًا من نقطة التجمع في وادي حميد حتى معبر الزمراني الحدودي.

 

المصدر موقع القوات اللبنانية

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