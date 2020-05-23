عون عايد اللبنانيين: أشاطركم ما تشعرون به من أسى في هذه الأيام

لمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، توجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالتهنئة إلى اللبنانيين عموما ولا سيما المسلمين منهم، متمنيا ان يحمل العيد إليهم بما ينطوي عليه من معان سامية وقيم دينية وانسانية الأمل بغد مشرق وقد تحققت أمانيهم بوطن على قدر طموحاتهم وتضحياتهم.

وقال: “يحل العيد هذه السنة في وقت يجتاز فيه لبنان مرحلة صعبة اشتدت وطأتها بفعل وباء كورونا الذي تفشى في العالم اجمع، مبعدا مساحات التلاقي ومثيرا المزيد من القلق بعد تزايد اعداد المصابين به.”

اضاف الرئيس عون: “أتوجه اليوم بصورة خاصة إلى كل لبناني منعته الظروف الصعبة وتفشي هذا الوباء من الاحتفال ببهجة العيد مع الاهل والاحباء والاصدقاء بالقول انني اشاطركم ما تشعرون به من أسى سواء كنتم في الحجر او في المستشفى واشد على اياديكم، واثقا ان العزم الذي فيكم قادر على التغلب على أقسى الظروف.”

وقال رئيس الجمهورية: “فلنجعل هذا العيد جميعا مناسبة لنضم قلوبنا إلى بعضنا ونشبك ايادينا مثبتين لأنفسنا وللعالم اننا شعب نستحق الحياة طالما اننا نملك ارادة التغلب على صعابها ايا كانت، وهي لن تضعف عزيمتنا في المضي قدما نحو آفاق المستقبل الذي نريده زاهرا لشبابنا وشيبنا. بذلك تتكلل تضحياتنا جميعا بالنجاح ونستحق وطنا مواعيد التلاقي فيه هي مواعيد اعيادنا الدينية والوطنية التي جعلناها دوما مشتركة.”