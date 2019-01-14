عون لهيل: ترسيم الحدود في الجنوب تأخر

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استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل على رأس وفد.

وأبلغ الرئيس عون هيل أنّه كلما دعمت الولايات المتحدة الاميركية عملية السلام العادل في منطقة الشرق الاوسط، كلما ارتاح الوضع في لبنان وترسخ الهدوء على الحدود الجنوبية، مؤكدًا أنّ عملية ترسيم الحدود في الجنوب تأخرت، “لكننا نأمل ان تُستأنف قريباً”.

وقال إنّ لبنان في صدد إجراء إصلاحات مالية واقتصادية من خلال تعزيز القطاعات الانتاجية اضافة الى تفعيل عملية مكافحة الفساد.

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هيل في بعبدا

وشكر الرئيس الولايات المتحدة الاميركية على الدعم الذي تقدمه للجيش اللبناني الذي يقوم بدوره في حفظ الأمن والاستقرار في لبنان.

من جهته، شدّد هيل على الدعم الاميركي القوي والالتزام بلبنان آمن ومستقر ومزدهر.

 

المصدر وكالات

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