عويدات كلف الأجهزة الأمنية إجراء التحقيقات الفورية حول انفجار المرفأ

سطر النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات إستنابة قضائية الى الأجهزة الأمنية كافة كلفهم فيها “القيام بالإستقصاءات والتحريات وبإجراء التحقيقات الفورية لمعرفة كافة المعلومات والملابسات المتعلقة بالإنفجار الحاصل بتاريخ 4/8/2020 في مرفأ مدينة بيروت، والذي أدى الى وقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى وحصول دمار هائل وأضرار مادية جسيمة في الممتلكات العامة والخاصة.

وطلب إيداعه كل التقارير المتوافرة لدى الأجهزة المعنية وأية مراسلات متعلقة بتخزين المواد المتفجرة في المستودع حيث وقع الإنفجار، وتحديد أسماء المسؤولين عن حفظها وحمايتها والقائمين بأعمال الصيانة في المستودع، وبيان كل ما من شأنه إنارة التحقيق ومخابرته تباعا بالنتيجة وذلك بالسرعة القصوى.