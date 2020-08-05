عويدات كلف الأجهزة الأمنية إجراء التحقيقات الفورية حول انفجار المرفأ

تكليف الأجهزة الأمنية إجراء التحقيقات الفورية حول انفجار المرفأ
تكليف الأجهزة الأمنية إجراء التحقيقات الفورية حول انفجار المرفأ

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

سطر النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات إستنابة قضائية الى الأجهزة الأمنية كافة كلفهم فيها “القيام بالإستقصاءات والتحريات وبإجراء التحقيقات الفورية لمعرفة كافة المعلومات والملابسات المتعلقة بالإنفجار الحاصل بتاريخ 4/8/2020 في مرفأ مدينة بيروت، والذي أدى الى وقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى وحصول دمار هائل وأضرار مادية جسيمة في الممتلكات العامة والخاصة.

وطلب إيداعه كل التقارير المتوافرة لدى الأجهزة المعنية وأية مراسلات متعلقة بتخزين المواد المتفجرة في المستودع حيث وقع الإنفجار، وتحديد أسماء المسؤولين عن حفظها وحمايتها والقائمين بأعمال الصيانة في المستودع، وبيان كل ما من شأنه إنارة التحقيق ومخابرته تباعا بالنتيجة وذلك بالسرعة القصوى.

تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

شاهد أيضاً

عكر نفت مطالبتها بتنفيذ المادة 11 من قانون الطوارئ المتعلق بقمع حرية وسائل الاعلام

فيديو مؤثر لسيدة لبنانية ..تعزف على البيانو وسط منزلها المدمر

قرار من مجلس الوزراء بوضع بوضع كل المسؤولين عن المرفأ في الاقامة الجبرية

كاريتاس: نحن في جهوزية تامة لتأمين الغذاء والادوية والثياب ومرافقة العائلات المتضررة