غبريل لصوت بيروت: ودائع اللبنانيين لا تُحسم إلا عبر مشروع القانون الجديد

أعاد تصريح وزير المال، ياسين جابر، حول مصير الودائع النقاش إلى الواجهة، بعد كشفه عن مشروع يقضي بإعادة الودائع الصغيرة نقدًا حتى سقف 100 ألف دولار، أي ما يشمل نحو 85% من عدد الحسابات، على أن تُسدد المبالغ التي تتجاوز هذا السقف عبر سندات دين سيادية مرفقة بفوائد قابلة للتداول.

وفي حديث لـ”صوت بيروت إنترناشونال”، اعتبر كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس، نسيب غبريل، أن ما يصدر عن بعض المسؤولين “لا يتعدى كونه تصريحات مجتزأة لا تعكس الصورة الكاملة لمشروع تحديد مصير الودائع”. وأضاف: “التركيز اليوم يجب أن ينصبّ على مشروع قانون الفجوة المالية، بدل إطلاق مواقف إعلامية متناقضة تزيد من حيرة المودعين”.

وكشف غبريل أن حاكم مصرف لبنان صنّف الودائع إلى ثلاث شرائح: حتى 100 ألف دولار، بين 100 ألف ومليون دولار، وأكثر من مليون دولار. وأوضح أن الأولوية ستكون للحسابات الصغيرة عبر آلية مشابهة للتعاميم 158 و166، تشمل سحوبات شهرية قد تتوسع تدريجيًا، دون تحديد مهلة زمنية دقيقة.

ونوّه بأن نسبة 85% “مضللة”، لأنها تمثل عدد الحسابات الصغيرة وليس حجم الودائع أو عدد المودعين، مشيرًا إلى أن القيمة الإجمالية لهذه الحسابات تبلغ نحو 12 مليار دولار، أي ما يعادل 15% من إجمالي ودائع المصارف. أما بالنسبة للودائع الأكبر، فلا تزال المفاوضات قائمة بين الحكومة ومصرف لبنان وصندوق النقد الدولي والجهات المعنية، من دون أي صيغة واضحة حتى الآن.

وبشأن الحديث عن “سندات وبورصة”، أكد غبريل أن هذه المعلومات لا تعكس طبيعة الاقتراحات بدقة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يُتوقع إنجازه مطلع الشهر المقبل، ليُعرض أولًا على مجلس الوزراء في تشرين الأول، ثم يُحال إلى مجلس النواب عبر اللجان المشتركة وصولًا إلى الهيئة العامة.

وتساءل: “هل ستصوت الكتل النيابية قبل الانتخابات، وهل سيلبي المشروع فعلاً طموحات المودعين؟”.

وردًا على ما يُشاع عن اقتطاع 75% من الودائع، أوضح غبريل أن هذه معلومات مجتزأة، مذكّرًا بأن قانون النقد والتسليف يصنّف ودائع الناس كديون تجارية والتزامات على مصرف لبنان تجاه المصارف، فيما الدين العام دين سيادي لا يجوز خلطه عند إعادة هيكلة الدين. واستشهد بتقديرات عالمية تشير إلى أن حاملي سندات اليوروبوند قد لا يستعيدون أكثر من 25% في أفضل الأحوال. وأكد أن أي اقتراح سابق بدمج ودائع المصارف لدى مصرف لبنان بالدين العام “لم يعد مطروحًا اليوم نتيجة تغيّر الظروف”.

وختم غبريل بالقول: “على المسؤولين التوقف عن إطلاق تصريحات مجتزأة وغير دقيقة، وانتظار صدور مشروع القانون بصيغته النهائية لمعرفة حقيقة ما يتضمنه بشأن مصير الودائع.”