“غرينبيس”: تصريفات مياه الصرف الصحي في البحر هي أساس المشكلة بحد ذاتها

مياه الصرف الصحي
مياه الصرف الصحي

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أصدرت “غرينبيس”، بيانا، انتقدت فيه قرار الحكومة بفتح المسابح بحجة ان الكلور لا ينقل العدوى ومن ناحية أخرى منع ارتياد الشواطئ بسبب التلوث الناتج عن مياه الصرف الصحي التي تصب في مياهه، والتي قد تزيد من احتمال انتشار عدوى “كورونا”.

وأوضحت مديرة “غرينبيس” الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زينة الحاج أن “تصريفات مياه الصرف الصحي في البحر هي أساس المشكلة بحد ذاتها، ويجب معالجتها على وجه السرعة، ذلك أن تلك المياه الملوثة تتسبب بمشاكل أخرى عديدة، وتسبب أمراضا أكثر خطورة من كورونا وقد تبقى نشيطة لفترة أطول مثل السالمونيلا”.

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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